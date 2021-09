Duitse milieuorganisatie start rechtszaak tegen autobouwers BMW en Mercedes

Duitse klimaatactivisten willen de automerken BMW en Mercedes-Benz via de rechter dwingen om tegen 2030 te stoppen met de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren.

Milieuactivisten van de organisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) dienden maandag twee klachten in bij de rechtbank, een in München, tegen BMW, en een in Stuttgart, tegen Daimler-dochter Mercedes-Benz. De milieuorganisatie had eerder van BMW en Mercedes-Benz geëist dat ze tegen maandag een bindende verklaring zouden ondertekenen en had met klachten gedreigd. De milieuorganisatie Greenpeace bereidt een gelijkaardige juridische actie voor tegen Volkswagen.

De DUH wil dat de bedrijven tegen 2030 stoppen met de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor. Daarnaast willen de activisten dat de bedrijven de uitstoot van schadelijke broeikasgassen drastisch terugschroeven. Volgens berekeningen van de DUH was BMW in 2019 verantwoordelijk voor de uitstoot van 93,8 miljoen ton CO2. 'Dat is meer dan de uitstoot van Oostenrijk of Griekenland', aldus de organisatie. De auto's van Mercedes-Benz zouden 118,5 miljoen ton koolstofdioxide uitstoten.

De activisten voelen zich gesteund door een belangrijke klimaatuitspraak van het grondwettelijk hof in Duitsland. Het hof in Karlsruhe oordeelde dat de Duitse klimaatwet tekortschoot voor toekomstige generaties en daardoor gedeeltelijk in strijd was met de grondwet. Het oordeel dwong de Duitse regering om ambitieuzere klimaatdoelstellingen aan te nemen. Ook een Nederlands vonnis, dat het olieconcern Shell dwong tot een snellere reductie van de CO 2 -uitstoot, heeft de activisten geïnspireerd.

Klimaatdoelen

Daimler en BMW hebben al een aantal klimaatdoelen gesteld. Daimler wil tegen 2030 alleen nog elektrische voertuigen produceren 'waar de markt het toelaat'. In 2025 wil het bedrijf voor alle modellen een elektrisch alternatief op de markt hebben. BMW wil de dat de helft van de wereldwijde verkoop in 2030 uit elektrische wagens bestaat en wil de uitstoot van wagens met 40 procent reduceren.

Als je individuele Europese bedrijven aanpakt, staan er genoeg Chinese merken klaar om hun plaats in de markt over te nemen. Mark Pecqueur Autotechnoloog en docent aan de Thomas More-hogeschool

Beide bedrijven vinden dat ze daarmee de doelen van het Parijse klimaatakkoord voldoende respecteren. De activisten voeren aan dat de bedrijven het Duitse klimaatvonnis en de emissielimieten van het Internationaal klimaatpanel IPCC niet respecteren. En door de gevolgen van die te hoge uitstoot komen individuele vrijheden in het gedrang.