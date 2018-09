Duitse minister Seehofer noemt migratie ‘moeder van alle problemen'

Tijdens de bijeenkomst zou Seehofer gezegd hebben dat migratie ‘de moeder van alle problemen is’ en dat hij de manifestanten in Chemnitz begrijpt. Hij verwees daarmee naar de onlusten die vorige week uitbraken in de Oost-Duitse stad. Na een steekpartij waarvoor een Syriër en een Irakees in voorlopige hechtenis werden geplaatst, kwamen duizenden mensen op straat om te protesteren.

Verkiezingskoorts

Terwijl bondskanselier Angela Merkel ‘de haat in de straten’ sterk veroordeelde, keert Seehofer zich tegen het ‘wir schaffen das’-verhaal. In juni kwam het al eens tot een zware clash tussen beide coalitiepartners over de migratie-aanpak en de eis van Seehofer om grenscontroles in te voeren.