Duitse minister legt lagere vennootschapsbelasting op tafel

Altmaier stelde donderdag enkele plannen voor om de Duitse kleine en middelgrote bedrijven te steunen. De 'Mittelstand' is een pijler onder de Duitse economie - 'Kampioenen van hier', volgens Altmaier - en is goed voor bijna 60 procent van de tewerkstelling.

Altmaier opperde in een toespraak een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. Nu bedraagt die volgens een overzicht van de consultant KPMG nog 30 procent. Ter vergelijking: in België bedraagt de vennootschapsbelasting 29 procent.

Recessie dreigt

De Duitse regering staat onder druk om maatregelen te nemen tegen de dreigende recessie. Het onderzoeksinstituut DIW voorspelde woensdag dat de Duitse economie in het derde kwartaal met 0,2 procent krimpt, na een krimp met 0,1 procent in het tweede kwartaal.

Daar kwam donderdag het nieuws bij dat de werkloosheid in augustus opnieuw was gestegen. Er kwamen bijna 44.000 werklozen bij. Dat was het slechtste cijfer in augustus sinds de Duitse hereniging in 1990, becijferde Carsten Brzeski, de hoofdeconoom van ING Duitsland.