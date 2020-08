Duitse minister van Financiën doet gooi naar kanselierschap

De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, aast in 2021 op het kanselierschap. De sociaaldemocraat won aan populariteit door zijn gulle coronabeleid. Maar het Wirecard-schandaal kan roet in het eten gooien.

'De kogel is door de kerk: op voordracht van onze voorzitters Saskia Esken en Norbert Walter-Vorjans hebben het partijbestuur en het partijbureau van de SPD mij unaniem voorgedragen als kanselierskandidaat.' Die tweet stuurde Olaf Scholz maandagvoormiddag de wereld in.

Dat de sociaaldemocratische partij (SPD) bij de parlementsverkiezingen van 2021 haar minister van Financiën de arena instuurt, komt niet als een verrassing. Zijn naam circuleerde al zowat twee maanden.

Populairste SPD-politicus

De vicekanselier is er de afgelopen maanden in geslaagd uit te groeien tot de populairste SPD-politicus. Daar is zijn gulle coronabeleid niet vreemd aan.

Ik verheug me op een leuke, eerlijke en succesrijke verkiezingsstrijd in een sterk team. Olaf Scholz Duitse minister van Financiën

In een poging de impact van de gezondheidscrisis en de daarmee gepaard gaande lockdownmaatregelen voor gezinnen en bedrijven te verzachten nam de 62-jarige Scholz dit voorjaar een U-bocht. De 'zwarte nul', een begrotingsbeleid dat nieuwe schulden niet toelaat, ging overboord. De regering van christen- en sociaaldemocraten pompte de voorbije maanden honderden miljarden in steunmaatregelen.

De nominatie smaakt wellicht erg zoet voor de voormalige burgemeester van Hamburg. In het najaar van 2019 greep hij nog naast het voorzitterschap van de SPD. Hij legde toen de duimen voor twee linkse outsiders, Saskia Esken en Norbert Walter-Borjans.

Geen gemakkelijke race

'Ik verheug me op een leuke, eerlijke en succesrijke verkiezingsstrijd in een sterk team', schreef Scholz maandag in zijn tweet. De vicekanselier wacht in elk geval geen gemakkelijke race. De partij, die decennia de Duitse politieke scène domineerde met de christendemocraten (CDU), heeft sinds 2002 geen nationale verkiezing meer gewonnen.

15 procent van de stemmen De SPD kan volgens peilingen nog rekenen op de steun van zowat 15 procent van de kiezers.

Haar bestuursavonturen met de partij van kanselier Angela Merkel hebben heel wat traditionele SPD-kiezers doen afhaken. De sociaaldemocraten peilen momenteel rond 15 procent, op ruime afstand van de CDU (38 procent) en de Groenen (18 tot 20 procent).

De hamvraag luidt of Scholz er het komende jaar in slaagt het tij te keren en zijn eigen populariteit kan laten afstralen op zijn partij. De SPD lijkt bereid enkele taboes overboord te gooien om aan de macht te blijven. Afgelopen weekend gaf covoorzitter Walter-Borjans aan dat regeren met de radicaal-linkse Die Linke op nationaal niveau voortaan tot de mogelijkheden behoort.

Wirecard

Door Scholz nu al in de verkiezingsstrijd te gooien nemen de sociaaldemocraten een risico. Het schandaal over de gekapseisde betalingsverwerker Wirecard hangt als een dreigende wolk boven de zestiger.