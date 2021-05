Duitse politie rolt groot kinderpornonetwerk op

De ontmanteling van het 'Boystown'-platform, dat in 2019 werd opgericht, vond midden april plaats. Rechercheurs van het Bundeskriminalamt (BKA) en het parket van Frankfurt doorzochten zeven panden in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Beieren en Hamburg. Vier verdachten, allemaal Duitsers, werden opgepakt, drie van hen in Duitsland, één in Paraguay.