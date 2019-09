Duitse president vraagt Polen vergiffenis voor WO2

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft zondag de slachtoffers van het Duitse geweld in 1939 om vergiffenis gevraagd.

Hij deed dat tijdens een ceremonie in Wielun, een kleine Poolse stad waar de eerste bommen vielen van de Tweede Wereldoorlog.

‘Ik breng hulde aan de slachtoffers van de aanval op Wielum. Ik breng hulde aan de Poolse slachtoffers van de Duitse tirannie. En ik vraag om vergiffenis’, verklaarde Steinmeier in aanwezigheid van zijn Poolse ambtsgenoot.

Steinmeier is, net als verschillende andere staatsleiders, in Polen voor de herdenking van de 80e verjaardag van de start van de Tweede Wereldoorlog. In totaal worden zo’n 250 internationale gasten verwacht, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence.