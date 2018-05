Duitse rechter weerhoudt 'rebellie' niet in zaak-Puigdemont

Duitsland kan de afgezette Catalaanse premier, Carles Puigdemont, niet aan Spanje overleveren op basis van de klacht wegens rebellie. Dat besliste een rechtbank in Sleeswijk-Holstein dinsdag.

In Duitsland boog justitie zich nog eens over het verzoek van de Spaanse justitie om Carles Puigdemont over te leveren. Pablo Llarena, rechter bij het Spaanse hooggerechtshof, had in maart een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Catalaanse ex-premier.

De Spaanse justitie beschuldigt de ex-journalist onder meer van rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Het verzoek belandde op de tafel bij de Duitse collega's omdat Puigdemont aan de grens tussen Duitsland en Denemarken opgepakt was toen hij met de auto van een lezing in Finland weer op weg was naar Belgiƫ.

Begin april boog de Duitse justitie zich een eerste keer over de zaak. Het Duitse parket drong er bij de rechtbank in Sleeswijk-Holstein op aan Puigdemont aan Madrid uit te leveren op basis van de aanklacht 'rebellie'.

Maar de rechter willigde dat verzoek niet in. Volgens hem bestond er geen grond om de klacht 'rebellie' te weerhouden. Hij besliste daarop ook om Puigdemont onder voorwaarden vrij te laten. De Catalaan mag Duitsland bijvoorbeeld niet verlaten.

Beelden als bewijs

De Duitse beslissing was een opdoffer voor Spanje. Want de klacht 'rebellie' woog het zwaarst. In een poging de Duitse justitie ervan te overtuigen toch nog van mening te veranderen, stuurde Llarena beeldmateriaal naar de Duitse collega's. Daarop zou te zien zijn dat de Catalaanse nationalisten geweld gebruiken tegen Spaanse agenten. Dat gebruik van geweld moest de klacht 'rebellie' helpen onderbouwen.

Voor het Duitse parket volstond het beeldmateriaal om opnieuw aan te dringen op de overlevering van Puigdemont aan Spanje. Dinsdag bepleitte ze de zaak voor de rechter in Sleeswijk-Holstein. Na enkele uren beraad oordeelde die evenwel dat de 'bijkomende informatie niets aan de zaak veranderde'.