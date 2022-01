Duitse regering noemt Europees groen label voor kernenergie 'greenwashing'

De nieuwe Duitse regering is niet te spreken over het plan van Europa om kernenergie een groen duurzaamheidslabel te geven.

Het taxonomieplan van de Europese Commissie lekte zaterdag bij het Duitse persagentschap DPA. Daaruit bleek dat Europa naast hernieuwbare energiebronnen ook investeringen in gas- en kerncentrales tijdelijk zo'n groen duurzaamheidslabel wil geven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Een groen label voor kernenergie is tegen het zere been van een aantal groene ministers uit de nieuwe Duitse regering. 'Het is niet correct dat Europa kernenergie opneemt in zijn taxonomie voor duurzame investeringen', zei minister van Energie Steffi Lemke zaterdag aan de Funke Mediengruppe. Lemke wijst op 'het probleem van het radioactieve afval en de mogelijkheid van een kernramp'.

Haar partijgenoot en minister van Economie Robert Habeck trad Lemke bij. 'Dit is erg bedenkelijk', zei hij. 'Het voorstel van de Commissie holt het groene label uit. Met deze uitbreiding van de taxonomie kunnen wij niet instemmen. En het is nog maar de vraag of investeerders en de financiële markten zich kunnen vinden in dit soort greenwashing.'

Kernuitstap

In de discussie over de Europese taxonomie schaart Duitsland zich naast Luxemburg en Oostenrijk, waar de groenen ook in de regering zitten. Ze staan lijnrecht tegenover een groep van meer dan tien nucleaire EU-landen. Vooral de Franse president Emmanuel Macron trekt daar de kar. De tegenstanders van kernenergie vinden wellicht geen meerderheid om het commissievoorstel weg te stemmen.

Duitsland besliste in 2011 al om tegen dit jaar over te gaan tot een volledige kernuitstap. Vrijdag nog gingen drie kerncentrales definitief dicht. Eind 2022 gaat het slot ook op de laatste nucleaire installaties. De laatste zes kerncentrales waren in 2021 goed voor zo'n 12 procent van de elektriciteitsproductie in Duitsland. Het aandeel van hernieuwbare bronnen was 41 procent.