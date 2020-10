Duitse regering ruziet over recht op thuiswerken

Werknemers in Duitsland moeten ook na de coronacrisis het recht hebben om thuis te werken. Dat wil de Duitse sociaaldemocratische minister van Werk Hubertus Heil. Maar de coalitiepartners in Berlijn, de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel, liggen dwars. Nochtans blijkt uit een enquête dat twee derde van de Duitse werknemers gewonnen is voor het idee.

Door de wereldwijde lockdown is thuiswerk in heel Europa voor even de norm geworden. Dat doet bedrijven en politici nadenken over het verankeren van afstandswerk na de crisis. De Duitse sociaaldemocraten lanceren daarom een voorstel om het recht op thuiswerk voor minstens 24 dagen per jaar te verankeren, op voorwaarde dat de omstandigheden van het werk dat mogelijk maken.