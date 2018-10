Duitse regering schiet dieselindustrie ter hulp

De Duitse regering heeft een plan klaar om de dieselindustrie te redden, nu almaar meer dieselwagens de steden niet meer mogen binnen rijden.

Na urenlang onderhandelen heeft de Duitse regering in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt om de auto-industrie te steunen. Die is de voorbije jaren onder vuur komen liggen omdat ze vervuilende dieselwagens maakt.

Sinds het schandaal met de uitstootwaarden bij Volkswagen en de lage emissiezones in steeds meer (Duitse) steden, is diesel steeds minder geliefd. In Stuttgart mogen dieselwagens dit jaar het centrum niet meer binnen, tenzij het om vrij recente dieselwagens gaat die minder uitstoten.

Een hooggerechtshof in Leipzig oordeelde in februari dit jaar nog dat steden wel degelijk de bevoegdheid hebben om vervuilende wagens te bannen. Tegenstanders vonden dat zo'n beslissing alleen de federale regering in Berlijn toe kwam.

Het is vooral het verbod om nog de stad in te rijden die bij de autobouwers tot paniek leidt, suggereert het regeringsplan. Dat draagt namelijk als titel: 'Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten'.