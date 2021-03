Duitse regeringsadviseur vraagt opschorting Nord Stream 2

Een Duitse topfunctionaris pleit voor de opschorting van de Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Hij reageert daarmee op felle Amerikaanse kritiek op het bijna afgewerkte project.

'Het project is een serieus obstakel voor de doorstart van de trans-Atlantische relaties', zei Peter Beyer in het Duitse weekblad Wirtschaftwoche. Hij is in de Duitse regering bevoegd voor de coördinatie van de betrekkingen met de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben de afgelopen weken duidelijk laten verstaan dat ze niet zijn opgezet met Nord Stream 2, de 1.230 kilometer lange pijpleiding tussen Rusland en Duitsland.

'De Amerikanen verwachten van ons dat we niet alleen onze retoriek aanpassen, maar dat we ook de daad bij het woord voegen. Daarom pleit ik voor een bouwmoratorium voor Nord Stream 2.' De zaak ligt gevoelig in Duitsland, waar zwaar is geïnvesteerd in het project. Politici en bedrijfsleiders waarschuwden dat het Russische gas noodzakelijk is om de economie draaiende te houden, zeker omdat Duitsland zijn kerncentrales gaat sluiten.

Geopolitiek wapen

Volgens critici is Nord Stream 2 - of zoals het Duitse boulevardblad Bild schreef: 'Poetins pijpleiding' - een geopolitiek wapen van het Kremlin. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken haalde vorige week bij een bezoek aan Brussel uit naar het gasproject en zei dat het de energiebelangen van Europa ondermijnt. Ook in de EU groeit het protest tegen Nord Stream 2, onder andere in Polen en de Baltische Staten.

Blinken dreigde vorige week met nieuwe sancties om de afwerking van Nord Stream 2 tegen te houden. Eind 2019 viel de bouw volledig stil nadat toenmalig Amerikaans president Donald Trump sancties had uitgevaardigd tegen bedrijven die meewerken aan het project. Zijn opvolger Joe Biden zet die harde lijn voort. Hij noemde Nord Stream 2 onlangs 'een slechte zaak voor Europa'. De werken zijn inmiddels hervat en zouden in juni afgerond worden.

Europese soevereiniteit mag niet verkeerd worden begrepen of opnieuw worden geïnterpreteerd als een fort Europa. Peter Beyer Coördinator Duits-Amerikaanse betrekkingen