Duitse schuld zakt tegen 2019 onder 60 procent

Door de sterk presterende economie zakt de staatsschuld van de Bondsrepubliek in 2019 tot onder de door als Europa gewenste 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Elke seconde gaat er zo’n 58 euro van de Duitse staatsschuld af. De schuld is intussen gezakt onder de 2.000 miljard euro. Daarmee is de Duitse schuld in absolute cijfers kleiner dan die van landen met minder inwoners als Frankrijk en Italië.