Duitse sociaaldemocraten proberen von der Leyen te kelderen

Europese Parlementsleden van de Duitse sociaaldemocratische SPD voeren actief campagne om te beletten dat hun landgenote Ursula von der Leyen de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie wordt.

De Europese staats- en regeringsleiders hebben vorige week de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen voorgedragen als nieuwe voorzitster van de Europese Commissie. Die voordracht moet volgende dinsdag worden goedgekeurd in het Europees Parlement. Von der Leyen rekent op de steun van de conservatieven, liberalen en sociaaldemocraten.

Zeker bij de sociaaldemocraten zijn er evenwel heel wat dissidente stemmen, wat von der Leyens kandidatuur in het gevaar brengt. Bovendien is de Duitse SPD, dat deel uitmaakt van de sociaaldemocratische fractie binnen het Europees Parlement, met een anti-campagne tegen von der Leyen begonnen om zo haar kandidatuur te kelderen.

'Ongeschikte en ongewenste kandidate'

Volgens de Deutsche Presse-Agentur liet Jens Greier, de fractieleider van de SPD in het Europees Parlement, een paper ronddelen met daarin tal van beschuldigingen aan het adres van von der Leyen. Zo probeert de partij de andere sociaaldemocraten te overtuigen tegen haar kandidatuur te stemmen.

In het document, met als titel ‘waarom Ursula von der Leyen een ongeschikte en ongewenste kandidate is’, wordt gewag gemaakt van tal van ‘affaires’, ‘schandalen’ en ‘plagiaat’. Enkele jaren geleden werd von der Leyen beschuldigd van plagiaat in haar proefschrift uit 1990, maar een commissie oordeelde dat ze - hoewel er fouten werden gemaakt - haar doctorsgraad mocht behouden.

De SPD-fractie in het Europees Parlement is kwaad, want ze hoopten dat de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans commissievoorzitter zou worden. De SPD regeert in Duitsland samen met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel en binnen de regering was afgesproken om voor Timmermans te gaan.

Het plan om Timmermans in het zadel te helpen mislukte. De Franse president Emmanuel Macron stelde als alternatief Merkels partijgenote von der Leyen voor en haar voordracht kon op ruime steun van de Europese staats- en regeringsleiders rekenen. De SPD reageerde woest op dat plan en Duitsland moest zich als enige lidstaat onthouden bij haar voordracht.

Verdeelde sociaaldemocraten

De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement is verdeeld over de aanstelling van von der Leyen. Onder meer de Spaanse sociaaldemocraten zijn voor, want hun land- en partijgenoot Josep Borrell maakt deel uit van de benoemingspuzzel en wordt chef van de Europese diplomatie.

Bij Merkels christendemocratische CDU wordt de demarche van de SPD als een oorlogsverklaring gezien. De sowieso al gespannen relaties tussen de twee coalitiepartners komen verder onder druk te staan. De SPD gaat haar regeringsdeelname in het najaar evalueren en de kans bestaat dat ze er de stekker uit trekken.

Merkel riep von der Leyens critici - en dus de SPD - op om zich in te houden. ‘Veel wat zich in Brussel afspeelt, gaat daar tegen in. We willen dat mevrouw von der Leyen het haalt. De huidige situatie in de coalitie is daarom niet gemakkelijk’, verklaarde ze donderdag met gevoel voor understatement.

Berlijnse SPD distantieert zich

Opmerkelijk is dat de Berlijnse SPD-top zich van de paper distantieert. De top zou niet op de hoogte geweest zijn van de anti-campagne. Een woordvoerder maakte duidelijk dat de partijtop geen opdracht heeft gegeven om het document op te stellen en dat ze de verspreiding ervan ook niet zou aanbevelen.