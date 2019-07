Duitse veiligheidsdienst neemt Identitaire Beweging in vizier

De Duitse veiligheidsdienst heeft de Identitaire Beweging op de zwarte lijst gezet. De demarche illustreert de onrust over de opmars van extreem-rechts in Duitsland.

De binnenlandse veiligheidsdienst BfV liet weten dat het ideeëngoed van de Identitaire Beweging Duitsland (IBD) 'niet verenigbaar is met de Duitse grondwet'. Volgens de BfV ijvert de beweging voor de discriminatie van 'mensen van niet-Europese origine.

Daarom belandt de organisatie - vergelijkbaar met het Schild en Vrienden in Vlaanderen - op de lijst met extreem-rechtse groeperingen. Die kwalificatie geeft de veiligheidsdienst het recht de IBD nauwlettender in de gaten te houden.

Extreem-rechts in Duitsland is opnieuw on het vizier van de autoriteiten gekomen na de moord, begin juni, op de christendemocratische politicus Walter Lübcke. De partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel was een voorstander van de opvang van vluchtelingen.

Lübcke werd vermoedelijk vermoord door Stephan E., een neo-nazi die banden heeft met allerhande schimmige extreem-rechtse groepen. Of hij ook connecties had met de identitaire beweging is niet bekend.

Potentieel gevaar

Volgens schattingen van de BfV zijn in Duitsland 24.100 extreem-rechtse activisten actief, van wie ruim de helft een potentieel gevaar vormt voor de openbare veiligheid. De IDB noemde de beslissing van de veiligheidsdienst disproportioneel en een voorbeeld van politiek gemotiveerde hysterie tegen de rechtse krachten. In een mededeling ontkende de beweging extremistisch of ongrondwettelijk te zijn. 'Onze acties zijn hooguit subversief en soms provocerend.'

Net zoals elders in Europa heeft extreem-rechts in Duitsland de wind in de zeilen. Maar door het zwarte fascistische verleden ligt die evolutie bij onze oosterburen ligt zeer gevoelig.

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 - toen meer dan 1 miljoen asielzoekers een onderkomen zochten in Duitsland - waren er tal van aanslagen tegen asielcentra. En op het internet en sociale media wemelt het van haatcampagnes tegen migranten.

Alternative

De commotie over Merkels vluchtelingenbeleid legde ook de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) geen windeieren. De AfD maakte bij de verkiezingen in 2017 haar entree in het parlement en is inmiddels de grootste oppositiepartij. Critici beschuldigen AfD-politici ervan het extreem-rechtse geweld aan te wakkeren met radicale en aangebrande uitspraken waarin ze racisme en discriminatie legitimeren.

Maar ook in de AfD zelf is niet iedereen even gelukkig met die radicalisering. Ruim 100 partijleden, onder wie regionale en nationale parlementsleden, tekende deze week protest aan tegen de groeiende invloed van Björn Höcke, het kopstuk in de deelstaat Thüringen. Höcke flirt voortdurend met extreem-rechts radicalisme. Onlangs vergeleek hij de komst van Turkse gastarbeiders in de jaren 60 met een 'nieuwe verloren oorlog'.