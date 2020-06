Duitsland: 'Moskou beval moord op Georgiër in Berlijn'

De Duitse justitie verdenkt Moskou ervan de moord bevolen te hebben op een Georgische vluchteling in Berlijn in de zomer van 2019.

De Duitse justitie gaat ervan uit dat de Georgische politiek vluchteling Zelimkhan Khangosjvili vorig jaar in opdracht van de Russische regering is vermoord in Berlijn. Duitsland dreigt met maatregelen tegen Rusland.

Bijna tien maanden nadat Zelimkhan Khangosjvili in een Berlijns park werd gedood met schoten in het hoofd en in de rug, heeft het Duitse parket een Rus aangeklaagd voor de moord. De Rus werd op de dag van de moord, 23 augustus 2019, al aangehouden.

'De achtergrond van de moordopdracht was het verzet van het slachtoffer tegen de regeringen van de autonome deelrepublieken Tsjetsjenië en Ingoesjetië en de pro-Russische regering van Georgië', stelde de Duitse hoofdaanklager donderdag.

Duits-Russische relaties

De vermoedelijke moord in opdracht heeft flinke schade toegebracht aan de Duits-Russische betrekkingen. Omdat Rusland de Duitse justitie zou tegenwerken in het onderzoek, wees Duitsland twee Russische diplomaten uit, waarop Moskou hetzelfde deed. Donderdag heeft de Duitse regering de Russische ambassadeur in Berlijn ontboden, meldde het Russische persbureau RIA.

De regering behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor verdere maatregelen te nemen. Heiko Maas Duitse minister van Buitenlandse Zaken

'Dit is een bijzonder ernstige gang van zaken', zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. 'De regering behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor verdere maatregelen te nemen.' Een regeringswoordvoerder zei dat Berlijn de zware beschuldigingen aan het adres van de Russische staat 'heel serieus' neemt.