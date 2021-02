Duitsland, Polen en Zweden wijzen Russische diplomaten uit

Bij monde van buitenlanchef Josep Borrell noemde Europa noemde die aantijgingen 'verwerpelijk'. Borrell was net vorige week op bezoek bij de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en uitte daarbij zijn ongenoegen over de opsluiting van Navalny.

De aankondigingen kwamen maandag bijna gelijktijdig. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat een persoon uit de Russische ambassade 'persona non grata' was verklaard. In Polen klonk het dat een diplomaat van het Russische consulaat in Poznan het land werd uitgezet en ook in Zweden mocht een Russische ambassadeur het schudden.