Duitsland beëindigt grenscontroles voor EU-burgers

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, bracht de regering in Berlijn woensdag op de hoogte van de geplande veranderingen. In bijna alle Duitse deelstaten is een quarantaine verplicht voor mensen uit EU-landen die meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners tellen. Dit is in Zweden het geval. De verplichting geldt niet in de staten Brandenburg en Noordrijn-Westfalen.