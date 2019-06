Duitsland en Italië woest over 'Tiroolse blokkade' op Oostenrijkse snelweg

Wie met de auto naar Italië reist en uit West-of Noord-Europa komt, reist veelal via Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Het zorgt voor veel verkeersopstoppingen in Oostenrijk, bijvoorbeeld aan de Brennerpas, een van de vlotste wegverbindingen over de Alpen.

Personenwagens mogen in Tirol, de regio tussen Duitsland en Italië, bij file dan weer niet van de snelweg rijden. Het moet verhinderen dat automobilisten sluipwegen kiezen om de files en de tol aan de Brennerpas te vermijden. Dat sluipverkeer zorgt voor veel overlast op de Oostenrijkse provinciale wegen en in dorpskernen.

Klachtenbrief

Wegentol

Scheuer staat in Duitsland zwaar onder druk. Zijn partij, de Beierse CSU, wilde een een wegentol invoeren zodat buitenlandse chauffeurs zouden betalen als ze over Duitse wegen rijden. In Beieren staan er in de zomer veel files, onder meer omdat veel buitenlanders via de deelstaat naar Italië rijden.