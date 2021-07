Duitsland kreunt onder ongeziene watersnood

Zowat 114.000 huishoudens zaten vrijdag zonder elektriciteit en in enkele regio's was het mobiele telefoonverkeer onmogelijk omdat zendmasten beschadigd waren. Daardoor kon de politie onder meer 1.300 mensen in het district Ahrweiler (Rijnland-Palts) niet bereiken. Ze werden als vermist opgegeven, maar het is lang niet zeker of ze alle 1.300 in gevaar verkeren.