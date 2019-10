Duitsland lanceert CO2-heffing op transport en huisverwarming

De coalitie van kanselier Merkel heeft een pakket maatregelen klaar om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verlagen.

De regeringspartijen CDU, CSU en SPD raakten het woensdagmiddag eens over een 'Klimaschutzgezsetz', een wet ter bescherming van het klimaat. Eind september had het kabinet al maatregelen aangekondigd, maar die moesten nog in een wetsontwerp worden gegoten.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Duitsland tegen 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uitstoot in vergelijking met 1990. Het is de bedoeling dat het land tegen 2050 zelfs helemaal klimaatneutraal is. De kosten voor die inspanningen worden begroot op 54 miljard euro. Ter vergelijking: de nieuwe Vlaamse regering wil de broeikasgassen tegen 2050 met 80 procent naar beneden.

Fossiele brandstof

De klimaatplannen van Merkel lagen de voorbije weken onder vuur. Er was felle kritiek op de introductie van een CO2-heffing voor transport en huisverwarming met fossiele brandstoffen. Merkel stelde een taks van 10 euro per ton voor vanaf 2021, om die geleidelijk te verhogen tot 35 euro per ton in 2025.

Milieuactivisten noemden die heffing te laag om het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Zij wezen op wetenschappelijk onderzoek dat een minimumtaks van 40 euro per ton had vooropgesteld. In Zwitserland geldt zelfs een CO2-heffing van 90 euro per ton voor wie zijn huis verwarmt met fossiele brandstof.

Om de uitstoot de verlagen wil de regering ook af van de erg vervuilende kolencentrales. Ze rekent daarom op een forse groei van de productie van wind- en zonne-energie. Kernenergie is geen alternatief omdat Merkel in 2011 al besliste dat alle kerncentrales tegen 2022 dicht moeten.

Om de klimaatambities te halen komt er een mechanisme waarbij de overheid controleert of elke sector zijn doelstelling haalt. Critici hadden beweerd dat de plannen van de regering te vrijblijvend waren. Merkel moest eerder al toegeven dat ze het doel voor 2020 - een vermindering van de uitstoot met 40 procent - niet haalde.

Belastinghervorming

De goedkeuring van het klimaatplan is een opsteker voor Merkel. Haar regering heeft het moeilijk door een rist deelstaatverkiezingen waarbij alle coalitiepartners, de SPD op kop, rake klappen kregen. Bovendien steggelden de partijen voortdurend over pensioen- en belastinghervormingen.