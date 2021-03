Duitsland legt openbaar leven rond Pasen stil

'Blijf thuis'. Dat is kernachtig de boodschap die Duitsers bij het paasweekend meekrijgen. Doel: de derde virusgolf indammen.

Het cliché dat de laatste loodjes zwaarst wegen gaat zeker in Duitsland op. Na een marathonvergadering tussen de federale regering en de deelstaten, kondigde kanselier Angela Merkel een jaar ver in de pandemie de strengste lockdown tot nog toe aan.

Van Witte Donderdag 1 april tot Paasmaandag 5 april gaat het openbare leven zo goed als volledig op slot. Bijeenkomsten in publieke ruimtes worden volledig verboden, de winkels - met uitzondering van voedingswinkels op zaterdag 3 april - gaan dicht. Geloofsgemeenschappen wordt gevraagd alleen online erediensten te organiseren.

Private bijeenkomsten kunnen alleen in eigen gezin of met hoogstens één ander gezin, maar mogen in elk geval maximum vijf volwassenen tellen.

We moeten het paasweekend gebruiken om via een meerdaagse, verregaande vermindering van de contacten de derde golf af te stoppen Angela Merkel Duits kanselier

In een mededeling spreekt kanselier Merkel over vijf rustdagen (Ruhetage) om de huidige opmars van het virus af te remmen, met de kernachtige boodschap 'Wir bleiben zu Hause'.

'We zitten in de derde golf. De situatie is ernstig', waarschuwt Merkel. 'We moeten het paasweekend gebruiken om via een meerdaagse, verregaande vermindering van de contacten de derde golf af te stoppen.'

Duitsland verlengt de 'gewone' lockdown ook tot 18 april, het einde van de paasvakantie. De oosterburen zitten onafgebroken in lockdown sinds half december, toen het duidelijk werd dat de tweede virusgolf het land veel zwaarder trof dan de eerste in het voorjaar.

Merkel erkende op een nachtelijke persconferentie dat de situatie sinds het vorige overleg op 3 maart erger dan verwacht is geëvolueerd, mogelijk door de snelle opmars van de coronavariant B117 (de 'Britse' variant).

Volgens de boordtabel van het Robert Koch Institut telt Duitsland nationaal de jongste zeven dagen 108 Covid-19 gevallen per 100.000 inwoners, boven de alarmdrempel van 100 dus.