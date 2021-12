Duitsland schakelt drie kerncentrales definitief uit

De kerncentrale van Brokdorf in Sleeswijk-Holstein is een van de drie die vrijdag dichtgaan.

In Duitsland gaan vrijdag drie kerncentrales definitief dicht. Volgend jaar moet de kernuitstap zijn voltooid met de sluiting van de laatste centrales.

Drie Duitse kerncentrales worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Het gaat om centrales van de energieconcerns E.ON en RWE in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Beieren.

De installaties deden zowat 35 jaar dienst. De ontmanteling van de centrales - met een geschatte kostprijs van 1,1 miljard euro per stuk - zal vermoedelijk pas in 2040 zijn afgerond. E.ON zette vorig jaar 9,4 miljard euro opzij voor de operatie.

12% Aandeel De laatste zes kerncentrales waren in 2021 goed voor zo'n 12 procent van de elektriciteitsproductie in Duitsland.

Met de sluiting komt de kernuitstap in een laatste fase. Eind 2022 moeten ook de drie laatste nucleaire installaties dicht. De Duitse regering besliste in 2011, na de kernramp in het Japanse Fukushima, versneld uit kernenergie te stappen.

Vraag onderschat

De kernuitstap is omstreden omdat de vraag naar stroom fors is toegenomen, onder andere door het succes van elektrische wagens. De regering gaf enkele maanden geleden toe dat ze de vraag naar elektriciteit heeft onderschat.

Lees meer Duitse regering zet radicaal in op groene omslag

De laatste zes kerncentrales waren in 2021 goed voor zo'n 12 procent van de elektriciteitsproductie in Duitsland. Het aandeel van hernieuwbare bronnen was 41 procent. Steen- en bruinkool leverden 28 procent van de stroom, gas was goed voor 15 procent.

Na de beslissing in 2011 kernenergie versneld af te bouwen werd fors geïnvesteerd in zonneparken en windmolens. Maar ook het gebruik van de zeer vervuilende steen- en bruinkoolcentrales schoot de hoogte in om tekorten op te vangen.

CO2-uitstoot omlaag

Die evolutie botste met de ambitie de C02-uitstoot drastisch te verlagen. De nieuwe regering streeft tegen 2030 naar 80 procent hernieuwbare energie. Daarvoor wil ze miljarden vrijmaken voor investeringen in zonne- en windenergie.