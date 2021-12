Duitsland scherpt coronamaatregelen aan

De Duitsers moeten de overgang van oud naar nieuw dit jaar in beperkte kring vieren. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Duitse regering en de deelstaatpremiers.

Net als de rest van Europa wacht Duitsland met een bang hart de opmars van de omikronvariant van het coronavirus af. Om de verspreiding van de nieuwe mutant af te remmen scherpt de grootste economie van de eurozone de coronamaatregelen aan.

'Het is slechts een kwestie van enkele weken voor de omikronvariant in heel Duitsland dominant is', zei de Duitse kanselier, Olaf Scholz, dinsdagavond na afloop van overleg met de premiers van de 16 deelstaten. 'Het aantal besmettingen gaat de komende tijd pijlsnel omhoogschieten. We moeten ons daar nu op voorbereiden.'

Eindejaarsfestiviteiten

Daarom perken de autoriteiten de contacten tussen Duitsers vanaf 28 december in. Gevaccineerden of mensen die onlangs hersteld zijn van een covidinfectie mogen nog maximaal tien mensen thuis ontvangen voor de eindejaarsfestiviteiten. 'Niet-geprikten mogen niet meer dan twee gasten uitnodigen', verduidelijkte Scholz.

Het is niet het moment om feestjes te bouwen en voor gezellige onderonsjes in grote groep. Olaf Scholz Duitse kanselier

De sociaaldemocratische kanselier riep zijn landgenoten dinsdag ook op zichzelf te testen voor ze afzakken naar familie of vrienden om kerst, oudejaar en nieuwjaar te vieren.

'Het is niet het moment om feestjes te bouwen en voor gezellige onderonsjes in grote groep', zei hij. Daarom gaat ook het nachtleven op slot. 'Clubs en discotheken sluiten de deuren in het hele land.' Bij sportcompetities is vanaf volgende week geen publiek meer toegelaten.

Niet-geprikten

In tegenstelling tot het buurland Nederland overweegt Duitsland nog geen sluiting van niet-essentiële winkels, bioscopen of restaurants. De autoriteiten betogen dat die voorlopig kunnen openblijven omdat de toegang sowieso voorbehouden is voor gevaccineerden en mensen die pas genezen zijn.