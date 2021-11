Duitsland schort vergunning gaspijplijn Nord Stream 2 op

De Europese gasprijzen pieken op het hoogste peil in drie weken nadat de Duitse energieregulator extra eisen heeft gesteld aan het consortium rond Nord Stream 2.

De Bundesnetzagentur, de energieregulator bij onze oosterburen, kondigde dinsdag aan de procedure voor de goedkeuring van Nord Stream 2 op te schorten. 'Een certificering van de inwerkingstelling zal enkel worden overwogen wanneer de operator zijn organitaie heeft aangepast aan de Duitse wetgeving', klonk het in een communiqué.

Het consortium rond Nord Stream 2 heeft zijn hoofdkwartier in Zwitserland, en dat is niet naar de zin van de Duitsers. De regulator eist dat de uitbaters de gaspijpleiding onderbrengen in een Duitse vennootschap. Het consortium heeft voorlopig enkel een Duitse dochter opgericht voor de uitbating van het stuk pijpleiding op Duits grondgebied.

12% Prijsstijging Door de Duitse opschorting van de certificering van Nord Stream 2 steeg de referentieprijs voor gas op de Europese markt met 12 procent.

De beslissing is een tegenvaller voor Rusland, dat de Duitse autoriteiten recent zwaar onder zette vaart te maken met de certificering van Nord Stream 2. De gaspijp tussen Rusland en Duitsland werd afgelopen zomer afgewerkt en inmiddels is de leiding gevuld met aardgas. Maar zolang de Duitse regulator zijn fiat niet geeft, kan Nord Stream 2 niet in gebruik worden genomen.

Extra gas

De Russische autoriteiten lieten bij herhaling verstaan dat de activering van Nord Stream 2 kon helpen om de recente gascrisis te doen luwen. Rusland werd de afgelopen maanden langs alle kanten onder druk gezet om extra gas te leveren. Volgens het Internationaak Energieagentschap kon het land de export makkelijk met 15 procent opkrikken om de gasprijzen te laten zakken.

De Europese gasmarkt reageerde dinsdag gespannen op de Duitse aankondiging. De referentieprijs klom meteen 12 procent hoger tot het hoogste peil in drie weken. Alhoewel het nog niet duidelijk wat de impact is van de opschorting, voedt ze wel de nervositeit op de energiemarkten. De grondstoftrader Trafigura waarschuwde voor stroomonderbrekingen, onder meer door een tekort aan gas.

Chantage door Kremlin

Voor de Russische president Vladimir Poetin is de gaspijpleiding een paradepaardje. Maar tegenstanders vrezen dat Europa zich met het project te afhankelijk opstelt van energietoevoer vanuit Rusland. Daarmee zou het kwetsbaar zijn voor chantage door het Kremlin. Onlangs schroefde Moskou bijvoorbeeld de gastoevoer naar Moldavië terug als vergelding voor de pro-Europese koers van de regering.

De huidige gascrisis lijkt de critici van Nord Stream 2 in het gelijk te stellen.

Het is opvallend dat nu Duitsland dwarsligt over Nord Stream 2. Bondskanselier Angela Merkel was steeds een grote voorstander van het project, dat volgens haar enkel een economisch doel had. Merkel botste fel met de Amerikaanse president Donald Trump, die sancties instelde om de bouw van de pijpleiding stil te leggen. Zijn opvolger Joe Biden gaf dat Amerikaanse verzet afgelopen mei op.