Duitsland sluit deal over extra stimulus van 130 miljard euro

Woensdagavond kondigde Duits bondskanselier Angela Merkel aan dat Duitsland de komende twee jaar nog eens 130 miljard euro pompt in de economie, die verzwakt is door de coronacrisis. De Duitse regering sloot een akkoord over een pak maatregelen - een lijst van 15 pagina's - die het aanbod van de bedrijven en de vraag van de consumenten moeten aanzwengelen.

'Visie op de toekomst'

'We konden niet zomaar een stimuluspakket opzetten in de traditionele zin', zei Merkel woensdag. 'Het moest een pakket zijn met een visie op de toekomst. Dat is precies wat we hebben benadrukt.'