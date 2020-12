Duitsland telt op één dag bijna 1.000 coronadoden

Dat er nu plots bijna 1.000 slachtoffers op één dag geteld worden, is deels te wijten aan technische factoren: het RKI kreeg maandag vanuit Saksen geen data door en maakt nu een inhaalbeweging. En net die zuidoostelijke deelstaat met belangrijke centra als Leipzig en Dresden is in de tweede golf één van de zwaarst getroffen regio's met ruim 400 besmettingen per 100.000 inwoners, tegenover minder dan 100 in noordelijke deelstaten als Nedersaksen. Ter vergelijking: in België schommelen we nu rond de 250 à 300 besmettingen per 100.000 inwoners.