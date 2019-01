Duitsland uiterlijk in 2038 uit steenkool

Een speciale commissie van de Duitse regering is het eens geworden over de uitfasering van steenkool. Ten laatste eind 2038 moet Duitsland stoppen met het winnen van elektriciteit uit steenkool.

Steenkool is een fossiele energiebron die zeer belastend is voor het milieu omwille van de hoge uitstoot van CO2. In 2017 haalde Duitsland nog 37 procent van zijn elektriciteitsverbruik uit steenkoolcentrales. Daardoor zijn onze oosterburen een van de slechtste klimaatleerlingen van de Europese klas. Duitsland dreigt, net als ons land, de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 niet te halen.