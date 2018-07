Duitsland vangt asielzoekers op in politiekantoren

Duitsland zal asielzoekers en migranten aan zijn grens niet in gesloten transitcentra, maar maximaal 48 uur opvangen in politiekantoren.

De bedoeling was oorspronkelijk om asielzoekers en migranten aan de grens met Oostenrijk onder te brengen in gesloten transitcentra. Maar na dreigementen van de SPD om uit de regering te stappen als dat zou gebeuren, lijkt er nu voor een tussenoplossing gekozen te zijn.

Luchthavens

Asielzoekers en migranten zullen worden ondergebracht in politiekantoren . In Duitse media wordt dat een noodoplossing genoemd, om te gebruiken wanneer de bestaande centra bij de luchthavens vol zitten. Dat lijkt aan te geven dat de nieuwe gesloten transitcentra er niet komen.

In de politiekantoren zullen asielzoekers en economische migranten van elkaar worden gescheiden. Tegelijk zal worden nagegaan of mensen al in een ander land als asielzoeker staan geregistreerd.

Na maximaal 48 uur opsluiting worden mensen weer vrijgelaten. Ze worden wel de toegang tot Duitsland ontzegd en teruggestuurd vanuit Beieren naar Oostenrijk. Daar komen de meesten van hen toe, nadat ze doorgereisd zijn vanuit Italië en Griekenland . Dat laatste was de Beierse CSU van de Duitse federale binnenlandminister Horst Seehofer een doorn in het oog.

Asielzoekers moeten in principe blijven in het land waar ze voor het eerst de EU binnenkwamen en zich hebben laten registreren. Die pijler van het Europese asiel- en migratiebeleid, de Dublin-regel, is grotendeels dode letter, omdat asielzoekers en migranten na de oversteek vanuit Italië en Griekenland doorreizen naar West-Europa. Duitsland is een van de topbestemmingen.