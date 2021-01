Duitsland verlengt en verscherpt lockdown tot eind januari

Nieuw is dat er ook restricties komen voor privébijeenkomsten. Naar analogie met de Belgische maatregelen mag een huishouden vanaf nu nog maar één lid van een ander huishouden ontvangen. 'We vragen alle burgers hun contacten tot het absolute minimum te beperken', zei bondskanselier Merkel. Bedrijven worden aangemoedigd mensen thuis te laten werken. Mensen die wonen in gebieden waar gedurende een week meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld mogen niet verder dan 15 kilometer van huis gaan. Die drempel is momenteel in meer dan 70 regio's bereikt.