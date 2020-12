Duitsland weer in harde lockdown vanaf woensdag

Het openbare leven in Duitsland zal vanaf woensdag weer meer worden stilgelegd. De detailhandel, met uitzondering van winkels voor dagelijkse boodschappen, moet sluiten. Dat maakte bondskanselier Angela Merkel zondag na overleg met de deelstaten bekend. De gedeeltelijke lockdown, die sinds begin november van kracht is, was niet genoeg, zei de CDU-politica in Berlijn. De aanscherping van de maatregelen heeft impact op de kerstvakantie. Maar: 'We zijn gedwongen te handelen en handelen nu.'