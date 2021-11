Duitsland wil cannabis legaliseren

De drie partijen die in Duitsland onderhandelen over een nieuwe coalitie zijn overeengekomen de verkoop van cannabis voor recreatieve doeleinden te legaliseren. Of dat ook voor de kweek zal gelden, is onduidelijk.

Liefhebbers van drugstoerisme hebben er binnenkort wellicht een bestemming bij. Volgens Duitse media willen de drie partijen die in Duitsland over een nieuwe regering onderhandelen de verkoop van cannabis voor recreatieve doeleinden legaliseren. Ze geven zichzelf vier jaar, waarna ze hun beleid zullen evalueren.

Tot nu is de verkoop en handel van cannabis in Duitsland alleen om medische redenen toegestaan, maar de sociaal-democraten van de SPD, de Groenen, en de liberale FDP hadden allemaal wel een of andere vorm van legalisering in hun verkiezingsprogramma opgenomen. De argumenten pro zijn telkens dezelfde: een legalisering doet de illegale zwarte markt opdrogen, het voorkomt de verspreiding van minderwaardige producten en beschermt minderjarigen.

De verkeerslichtcoalitie hakte de knoop door in de werkgroep die het toekomstig regeringsbeleid over gezondheid en welzijn uitstippelt. Het plan is 'in winkels met een vergunning een gereguleerde verkoop van cannabis voor consumptie aan volwassenen in te voeren'. Meer details zijn er voorlopig niet. Of ook de kweek gelegaliseerd wordt, is nog onduidelijk.

Belastingen en besparingen

De maatregel kan de Duitse schatkist 5 miljard euro per jaar opleveren, schat een studie van de universiteit van Düsseldorf. Het gaat niet alleen om extra belastinginkomsten via een nieuwe cannabistaks, maar evengoed om besparingen op politieacties, justitie en gevangenissen en om opbrengsten uit de nieuwe industrie.

De politievakbonden lieten eerder al weten tegen de legalisering te zijn. 'Er moet eindelijk een einde komen aan het bagatelliseren van de joint', waarschuwde Oliver Malchow, het hoofd van de politievakbond GdP in oktober in Duitse media. 'Alcohol, dat legaal maar gevaarlijk is, veroorzaakt al genoeg problemen. Het is niet aangeraden de deur open te zetten voor een andere gevaarlijke en vaak onderschatte drug.' De politie vreest onder meer een toename van het aantal verkeersongevallen.