Duitsland wil vaccinatie volgend jaar verplichten

Duitsland legt ongevaccineerden zware beperkingen op om de vierde coronagolf in te dammen. Vanaf februari geldt mogelijk een vaccinatieplicht.

'De situatie is heel ernstig', zei afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel (CDU) donderdag in een gezamenlijk persmoment met haar opvolger Olaf Scholz (SPD). Ze kondigden na overleg met de deelstaten maatregelen aan om de zware vierde golf van het coronavirus in te dammen.