Duitsland worstelt met coronapiek

Angela Merkel gaf deze week één van de meest emotionele toespraken in haar intussen vijftien jaar als Duits bondskanselier. In de Bondsdag smeekte ze haar landgenoten om, ondanks 'de lokroep van de Glühweinstandjes en wafelenbak', de kerstcontacten in te perken. 'Als we nu te veel contacten hebben, gaan we aansluitend voor het laatst Kerst vieren met de grootouders', klonk het.

De opstoot is een schok voor de oosterburen. Duitsland was tijdens de eerste golf dit voorjaar dixit Financial Times 'the country that got the coronavirus right', dankzij een fijnmazig netwerk van gezondheidsagentschappen en een efficiënte contact- en traceerstrategie. Pas vorige week passeerde de dodentol in Duitsland die van België, een land met zeven keer minder inwoners. Intussen is de tol opgelopen tot bijna 21.000.