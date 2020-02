Duitsland worstelt met extreemrechts terrorisme

Bij een racistische terreuraanslag in de Duitse stad Hanau vielen woensdag zeker negen doden. Het gaat om het zoveelste geval van extreemrechts geweld waarmee het land geconfronteerd wordt.

In Hanau, niet ver van Frankfurt, vielen woensdagavond laat zeker negen doden toen een man het vuur opende op twee shishabars, waar vooral Koerdische Turken aanwezig waren. Enkele uren later werd de vermoedelijke dader, geïdentificeerd als Tobias Rathjen, dood aangetroffen in zijn woning. Daar werd ook het lijk van zijn moeder gevonden.

De 43-jarige verdachte liet zich in een video negatief uit over migranten uit Turkije en de Arabische wereld.

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Hessen bevestigde donderdag dat het om een racistische aanslag gaat. Het federale antiterreurparket nam het onderzoek inmiddels over. Volgens de Duitse media had de dader duidelijke extreemrechtse sympathieën. Dat zou onder andere blijken uit een brief en een video die in het huis van Rathjen werden gevonden.

De 43-jarige verdachte liet zich in een video negatief uit over migranten uit Turkije en de Arabische wereld. Bovendien zou hij enkele dagen geleden nog een opvallende videoboodschap op YouTube hebben geplaatst. In een 'persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen' beweerde hij dat in de VS ondergrondse militaire basissen bestaan waar kinderen worden mishandeld.

Synagoge

Volgens de politie wijst alles erop dat Rathjen alleen handelde. De dubbele schietpartij in Hanau roept herinneringen op aan de aanslag in de Oost-Duitse stad Halle in oktober vorig jaar. Daar vielen twee doden toen een extreemrechtse terrorist eerst een synagoge probeerde binnen te dringen en vervolgens enkele honderden meters verder een dönerrestaurant aanviel.

Beide aanslagen illustreren dat Duitsland steeds meer kampt met extreemrechts geweld en antisemitische agressie. Vorige week pakte de politie nog twaalf verdachten op die aanslagen beraamden op asielzoekers en moslims. Ze maakten deel uit van een extreemrechtse organisatie die volgens de Duitse media een 'soort burgeroorlog' wou uitlokken.

Potentieel gevaar

De binnenlandse veiligheidsdienst BfV schatte vorig jaar dat in Duitsland zowat 24.000 extreemrechtse activisten actief zijn, van wie ruim de helft potentieel gevaarlijk is voor de openbare veiligheid. Maar de autoriteiten sloten lange tijd de ogen voor het gevaar van rechts-radicale activisten en schonken vooral aandacht aan extreemlinks geweld en moslimextremisme.

Extreemrechts kwam vorig jaar opnieuw in het vizier van de autoriteiten na de moord, begin juni, op de christendemocratische politicus Walter Lübcke. De dader was een neonazi die eerder al was veroordeeld voor een aanslag met een brandbom op een asielcentrum. Lübcke had eerder al doodsbedreigingen gekregen omdat hij pleitte voor de opvang van vluchtelingen.

Rechts-radicaal AfD

De opflakkering van het extreemrechtse geweld wordt gelinkt aan het succes van de rechts-radicale AfD. Volgens critici wakkert de partij het geweld aan met haar racistische uitspraken. Björn Höcke, het boegbeeld van de radicale vleugel in de AfD, vergeleek bijvoorbeeld de komst van Turkse migranten met een 'nieuwe verloren oorlog'.