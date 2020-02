Duitsland zet alle zeilen bij om politieke bom rond extreemrechts te ontmijnen

Duitsland davert op zijn grondvesten nu het cordon sanitaire rond extreemrechts doorbroken is. Nieuwe regioverkiezingen moeten de bom op korte termijn ontmijnen. Traditionele partijen wacht een oefening in introspectie. Want de AfD blijft oprukken.

Met een flinke kater. Zo ontwaakte de Duitse politieke wereld donderdag. Nog steeds waren heel wat politici met verstomming geslagen over wat zich een dag eerder afgespeeld had in Thüringen. Daar raakte voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een deelstaatpremier verkozen met de steun van extreemrechts.

De gebeurtenissen in de regio met 2,2 miljoen inwoners waren extra pijnlijk voor de christendemocraten van Duits kanselier Angela Merkel. Behalve van Alternative für Deutschland (AfD) en zijn eigen liberale familie kreeg de vrijwel onbekende Thomas Kemmerich de steun van de conservatieve partij.

Met andere woorden: de CDU had het cordon sanitaire doorbroken. De regionale partijtop benadrukt dat hij niet kon weten dat de AfD zich tijdens de geheime stemming niet achter haar eigen kandidaat-premier, maar achter diens liberale concurrent zou scharen. Maar de klok viel niet meer terug te draaien.

Schokgolf

De ontwikkelingen in de Oost-Duitse deelstaat stuurden een schokgolf door de Duitse politiek. 'Dit is beschamend en dreigt het imago van heel Duitsland te besmeuren', zei Sigmar Gabriel, een kopstuk van de sociaaldemocratische coalitiepartner van Merkel.

Ik wil de smet van de steun van de AfD op het ambt van premier vermijden. Thomas Kemmerich Deelstaatpremier Thüringen

Ook heel wat christendemocratische toppers reageerden verstomd. 'Het is beter niet te regeren dan immoreel te regeren', zei Markus Söder, de Beierse deelstaatpremier. Merkel bestempelde de gebeurtenissen in Thüringen als 'onvergeeflijk' en 'een zwarte dag voor de democratie'.

Dat het cordon sanitaire net in Thüringen doorbroken was, lag extra gevoelig. De AfD neemt vrijwel nergens in Duitsland extremere standpunten in. Bovendien begon Adolf Hitler daar negentig jaar geleden aan de weg naar de absolute macht te timmeren.

Vervroegde verkiezingen

De impact van de regionale schermutselingen leek donderdag pas echt door te dringen in liberale rangen. Nationaal partijleider Christian Lindner trok spoorslags naar Thüringen. Na crisisoverleg met Kemmerich deed die wat hij een dag eerder nog mordicus geweigerd had: een stap opzij doen en de weg effenen voor vervroegde verkiezingen. 'Ik wil de smet van de steun van de AfD op het ambt van premier vermijden', klonk het.

Het is beter niet te regeren dan immoreel te regeren. Markus Söder Beierse deelstaatpremier

Een nieuwe stembusslag, waarmee twee derde van het regioparlement moet instemmen, kan op korte termijn de politieke bom in Duitsland misschien ontmijnen. Maar de kans is groot dat binnen enkele maanden een sequel volgt. Want de AfD is razend populair in Thüringen.

Bij de regioverkiezingen in oktober vorig jaar moest de partij nipt de duimen leggen voor het radicaal-linkse Die Linke. Als de AfD een nieuwe electorale race in een slachtofferrol kan aanvangen, lijkt succes weer verzekerd. Zeker omdat de voedingsbodem voor haar succes niet weg is. De voormalige communistische deelstaat worstelt nog steeds met lage lonen, een exodus van jongeren en het gevoel tweederangsburgers te tellen.

Extreemrechtse opmars

Ook elders in Duitsland blijft extreemrechts oprukken. De afgelopen jaren slopen AfD-leden vrijwel alle deelstaten in. Die opmars leidde al tot ongewone coalities. In Saksen en Brandenburg gingen de groenen, de sociaal- en de christendemocraten bijvoorbeeld met elkaar in zee.

Bij de jongste parlementsverkiezingen, in 2017, wist extreemrechts voor het eerst ook de poort naar de Bondsdag in Berlijn open te duwen. Volgens peilingen zou de AfD bij nieuwe nationale verkiezingen met de SPD duelleren om de derde plek, na de christendemocraten en de groenen.