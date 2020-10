Duitsland zet deur open voor opvang patiënten uit buurlanden

De Duitse kanselier Angela Merkel sommeerde haar Europese collega's donderdag strenge maatregelen te nemen om de tweede coronagolf te breken. Tegelijk zetten de Duitse ziekenhuizen de deur open voor patiënten uit andere lidstaten 'zolang dat mogelijk is'.

Merkel zette op de virtuele Europese top donderdagavond meteen de toon: we hebben te lang gewacht om de tweede coronagolf te breken. Door die slome reactie kleurt de hele Europese Unie nu bloedrood. De Europese leiders kwamen overeen om de coördinatie te versterken; ze beloven tegelijk dat de grenzen niet weer dicht mogen slibben.

'Toch moet de regie van de corona-aanpak bij de lidstaten blijven', beklemtoont de Nederlandse premier Mark Rutte. 'Maar het is nuttig te horen wat speelt in elk land.' EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen benadrukte dat alleen een 'massief testprogramma' het virus onder schot kan houden. Ze vraagt de lidstaten volgende maand ook een vaccinstrategie. Het toedienen van coronavaccins volgend jaar vergt immers een logistieke operatie en die moet worden ingepland.

Patiënten naar Duitsland

Commissievoorzitter Von der Leyen gaf aan dat de coördinatie van de opvang van patiënten en medisch materiaal het best op Europees niveau gebeurt: de lidstaten moeten wel de nodige informatie bezorgen over de bezetting van de intensieve zorg en voorraden van bijvoorbeeld beademingstoestellen. Sinds juni is ook een Europees potje van 220 miljoen euro beschikbaar om patiënten over te brengen naar andere lidstaten en om het vervoer van medische equipes of de invoerkosten van medisch materieel uit het buitenland te financieren.

We vangen al patiënten op uit Nederland en zijn bereid ook buren als België en Tsjechië te helpen zolang dat mogelijk is. Jens Spahn Duitse minister van Volksgezondheid

Die balans vinden tussen nationale bevoegdheden en Europese coördinatie kreeg vrijdag al meteen een vervolg. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn gaf na een vergadering met zijn Europese collega's aan dat Duitsland nu al patiënten op de intensieve zorg opvangt uit Nederland en bereid is ook buren als België en Tsjechië, de twee hardst getroffen landen in deze tweede golf, bij te springen 'zolang het mogelijk is'.

