Duitsland zet rem op strengere uitstootnormen voor auto's

Europa is hopeloos verdeeld over het optrekken van de klimaatambities. Vooral de Duitse kanselier Angela Merkel slikt haar beloftes in. Na Dieselgate kiest ze voor haar autobouwers.

Europa, tot nu toe een voortrekker in klimaatissues, zit drie jaar na het verdrag van Parijs helemaal in de knoei met zijn ambities. Oost-Europa staat op de rem en de Duitse kanselier Angela Merkel maakt een bocht. Ook België neemt meer dan eens tegenstrijdige posities in.

Het ongemak kwam tot uiting op een bijeenkomst van de Europese ambassadeurs woensdag. Zij bereidden de bijeenkomst van de ministers van Leefmilieu van 9 oktober voor. Twee belangrijke discussiepunten eindigden op een patstelling.

1,5 graden Klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties brengen later in oktober een rapport uit waarin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 graden Celsius in plaats van tot 2 graden.

De eerste discussie ging over de Europese uitstootnormen voor wagens vanaf 2020, de tweede over de vraag of Europa bereid is de klimaatambities te verhogen. Klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties brengen later in oktober een rapport uit waarin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 graden Celsius in plaats van tot 2 graden.

Veldslag dreigt

Daardoor zijn meer inspanningen nodig om de CO2-uitstoot aan banden te leggen. Nederland en Luxemburg zijn al langer gewonnen voor een aanscherping van de Europese klimaatambitie. Maar eerder deze week stapte België niet mee in een Beneluxinitiatief in die zin.

In de discussie over de uitstootnormen voor wagens dreigt een veldslag tussen de lidstaten en het Europees Parlement. Het halfrond stemt volgende week over de wetgeving, een week voor de ministers.

Begin deze maand stemde de milieucommissie in het Parlement voor een aanscherping van de ambities. De Commissie, die de wetgeving vorig jaar voorstelde, wou de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2025 met 15 procent verminderen en tegen 2030 met 30 procent. De Europese Parlementsleden trokken het cijfer voor 2025 op tot 20 procent en dat voor 2030 tot 45 procent. Ze eisen dat 40 procent van de vloot tegen dan elektrisch is.

Verhit debat

De Commissie voegde deze week nog extra animositeit aan het al verhitte debat toe. Ze publiceerde een informeel voorstel met berekeningen over de kostprijs van de verschillende scenario’s van uitstootreductie. Uit dat rapport blijkt dat de omschakeling naar elektrische wagens meer jobs oplevert dan vernietigt, tenminste als Europa de batterijen van die wagens op eigen bodem produceert.

Een vermindering van de CO2-uitstoot van wagens met 40 procent zou 59.000 jobs doen verdwijnen maar 151.000 extra werkgelegenheidsplekken creëren. Bij een nog hogere ambitie zullen auto’s duurder worden voor de consument.

‘Als de EU niet focust op elektrische mobiliteit en op zero-emissietransport zullen niet-Europese bedrijven de vruchten plukken’, waarschuwt Europarlementslid Bas Eickhout (Groenlinks).

Aan het eind van de rit moeten de lidstaten en het Europees Parlement een vergelijk vinden. Op de tafel van de ambassadeurs lag dan ook een compromisvoorstel: een uitstootvermindering voor wagens met 35 procent tegen 2030.

Zestien lidstaten, waaronder België, konden zich in dat ambitieuzere plan vinden. Onder meer Slovakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije tekenden luidkeels verzet aan. Polen hield zich koest, maar zit op dezelfde lijn. Het wordt moeilijk de Oost-Europese landen te overrulen na die krachtige taal, is te horen.

Duitsland

Merkel focust in het klimaatdebat eerder op de belangen van de Duitse auto-industrie, ook na het Dieselgateschandaal.

Duitsland had op de ambassadeursvergadering in Brussel nog geen standpunt. Maar Merkel liet in Berlijn verstaan dat ze vasthoudt aan de doelstelling van de Commissie van 30 procent tegen 2030. Een hoger ambitieniveau leidt tot een verhuis van de productie naar landen buiten de Europese Unie, zei ze. Merkel focust in het klimaatdebat eerder op de belangen van de Duitse auto-industrie, ook na het Dieselgateschandaal.