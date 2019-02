Duizenden Franse gele hesjes weer de straat op

Duizenden zogenoemde gele hesjes hebben zaterdag voor het vijftiende opeenvolgende weekend in Parijs en andere Franse steden tegen de regering gedemonstreerd. Ook in Brussel werd betoogd.

Ongeveer 11.600 mensen sloten zich aan bij de protesten in Frankrijk, waarvan ongeveer 4000 in de hoofdstad, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat was iets meer dan de 10.200 van vorige week. In Parijs demonstreerden toen 3000 mensen.