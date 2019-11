Duizenden Schotten op straat voor onafhankelijkheid

'Brexit is een ramp,' zei Sturgeon in haar toespraak voor het jaarlijkse congres van de SNP in Aberdeen eerder in oktober. 'We weten niet of het Verenigd Koninkrijk al dan niet zonder deal uit de EU zal stappen, maar we weten dat geen van die opties in het belang van Schotland is.' Omdat brexit doorgevoerd wordt tegen de wil van Schotland in, heeft Edinburgh een 'ijzersterk mandaat voor een onafhankelijkheidsreferendum'. Op 12 december trekken de Britten naar de stembus voor vervroegde verkiezingen.