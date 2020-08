Duizenden Zweden testten onterecht positief

Het gaat om een test van BGI Genomics. Die was toegelaten voor spoedgebruik door de VS en de Wereldgezondheidorganisatie (WGO). Volgens de Zweedse experts kan de test echter het verschil niet duidelijk maken tussen een negatief resultaat of een heel laag virusniveau. Daardoor kregen honderden Zweden als resultaat dat ze besmet waren terwijl dat niet het geval was.