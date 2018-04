Duizenden betogen in Barcelona tegen gevangenschap politieke leiders

Duizenden mensen hebben zondag in Barcelona betoogd tegen het gevangen houden van negen sleutelfiguren in het streven naar onafhankelijkheid van Catalonië. Twee van hen zitten al zes maanden in de cel.

Tien dagen geleden is in Duitsland de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in voorwaardelijke vrijheid gesteld in afwachting van een beslissing omtrent uitlevering aan Spanje. Dat had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man die naar België was gevlucht, maar terugkerend van een trip naar Scandinavië in Duitsland is gearresteerd.