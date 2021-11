Duizenden betogen in Wenen tegen verplichte vaccinatie

De rechtse partij FPÖ had opgeroepen tot protest. Volgens partijleider Herbert Kickl, die momenteel zelf besmet is met het coronavirus, is Oostenrijk op weg om een "dictatuur" te worden. Duizenden demonstranten verzamelden zaterdag rond de middag in het centrum van Wenen. Ze zwaaiden met spandoeken en scandeerden slogans tegen de "coronadictatuur". "Het is niet normaal dat onze rechten worden afgenomen", aldus een demonstrante. De politie is massaal ter plaatse. Er zijn nog geen incidenten gemeld.