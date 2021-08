Duizenden mensen besmet met corona tijdens EK-finale

In en rond het Wembley-stadion in Londen zouden tijdens de halve finales en finale van het EK voetbal op 7 en 11 juli dit jaar 2.295 fans het coronavirus enorm hebben verspreid. 3.404 mensen raakten besmet. Fans moesten wel een coronavirustest afleggen om toegang te krijgen tot Wembley. Maar het systeem vertrouwde erop dat de mensen zelf zouden melden of hun uitslag al dan niet negatief was.