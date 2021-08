Duizenden mensen in Zuid-Frankrijk geëvacueerd door grote bosbrand

Extreme hitte, droogte en harde wind veroorzaken in Zuid-Frankrijk opnieuw een grote bosbrand. Het Middellandse Zeegebied kreunt al de hele zomer onder verwoestende branden. 'Het ging ongelooflijk snel.'

In de omgeving van Saint-Tropez is 5.000 hectare bos in de vlammen opgegaan. Blusvliegtuigen, -helikopters en 900 brandweerlui proberen de brand sinds maandag te blussen. De weerberichten voorspellen nog moeilijke dagen voor de hulpverleners, met sterke wind en hoge temperaturen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft beloofd versterking te sturen.

Het vuur legde in drie uur een afstand af waar het normaal 48 uur over zou doen. Philippe Leonelli Burgemeester van Cavalaire-sur-Mer

Honderd woningen in het dorp La Môle zijn verwoest. Zeker zes campingterreinen zijn volgens de autoriteiten ontruimd. Duizenden toeristen en ontheemde inwoners uit krijgen opvang in sport- en feestzalen van omliggende dorpen in de buurt. De hulpdiensten vragen iedereen die niet hoeft geëvacueerd te worden om thuis te blijven en natte lakens onder de deur te leggen, zodat het verkeer niet vast komt te staan.

De bosbrand in de Var verspreidt zich in sneltempo. 'Het vuur legde in drie uur een afstand af waar het normaal 48 uur over zou doen. Het ging ongelooflijk snel', zei burgemeester Philippe Leonelli van de kustgemeente Cavalaire-sur-Mer. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat het natuurreservaat Plaine des Maures voor de helft verwoest is. 'Een ramp, want het is een van de laatste leefgebieden van de Griekse landschildpad.'

Gevaarlijke cocktail

De brand is nu al verwoestender dan eerdere grote branden van deze zomer in Frankrijk. De bosbrand van eind juli in het departement Aude verwoestte 'maar' 850 hectare. Andere landen rond de Middellandse Zee kampen deze zomer ook al met hevige bosbranden. Duizenden mensen in Griekenland, Italië, Turkije en Algerije zijn uit hun huizen verdreven. Er vielen al zeker 75 doden.