'Dutch Guy' Rutte maakt van EU-top een marathon

Mark Rutte speelt nu al drie dagen de boeman voor de zuidelijke EU-landen op de Europese top met telkens nieuwe besparingsvoorstellen. De eindmeet van de marathontop wordt telkens opgeschoven.

Leiders van de 27 EU-lidstaten zijn nu al drie dagen in Brussel bijeen voor overleg, maar witte rook blijft voorlopig uit. De chefs moeten een akkoord vinden over een Europese begroting voor de volgende zeven jaar en een tijdelijk herstelfonds. Dat laatste moet Europa toelaten om als Unie snel de rebound te maken na de coronarecessie.

De tweedeling tussen de noordelijke, zuinige landen met Mark Rutte als leider, en de zuidelijke landen die zwaar getroffen werden door corona en rekenen op de Europese herstelmiljarden, beheerst het toneel in het lege Raadsgebouw. Vooral de voortvarendheid van Mark Rutte, die al heel wat concessies los peuterde bij Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, leidt tot irritatie. Vooral omdat Rutte na zo'n succes meteen nieuwe harde eisen op tafel legt.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte raakte zaterdag al gedesillusioneerd door de 'veel moeilijkere dan verwachte' onderhandelingen op de top. Zondag beschuldigde hij Mark Rutte zelfs van 'chantage'. De Franse president Emmanuel Macron en kanselier Angela Merkel verlieten zaterdagavond naar verluidt 'kribbig' het overleg met Rutte en zijn vier zuinige companen uit Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland.

Orban

De Hongaarse premier Viktor Orban, die zelf moeilijk doet over de koppeling van Europees geld aan het eerbiedigen van de rechtsstaat, wijst gretig naar Rutte: 'Als er geen akkoord komt, is dat niet mijn schuld, maar wel de verantwoordelijkheid van de 'Hollander' - de Dutch guy,' zei hij.

Rutte speelt het hard. Zo eist hij een vetorecht op om de uitbetaling van Europees herstelgeld aan pakweg Italië of Spanje tegen te houden. Zo'n veto is niet alleen moralistisch maar ook een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie, die de herstelplannen van elk land niet streng genoeg zou beoordelen. Vandaar dat Conte beklemtoont dat 'een overgroot deel van de lidstaten , waaronder ook grote landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje de Europese instellingen verdedigen en het Europees project'.

Orban noemde Rutte dan weer een 'communist', met zijn controle op andere lidstaten. 'Leiders als deze hebben geen idee waar wij voor vochten,' zegt hij bars. Toch is hij heimelijk blij dat Rutte de sfeer bederft. Hij blijft zo uit de wind en houdt zijn kaarten dicht bij de borst.

Omvang herstelfonds

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had een nieuw compromisvoorstel beloofd voor zondag. Maar zijn ontwerp stuitte, bij een testronde voor de start van de derde dag van de top, op verzet. Er was nog te veel discussie over de omvang van het herstelfonds, de verdeling tussen leningen en subsidies in dat fonds en de voorwaarden die aan dat geld verbonden worden.

Onder druk van Rutte had Michel zaterdag al de verhouding tussen subsidies en leningen voor herstel gewijzigd: in plaats van twee derde subsidies en een derde leningen ging het naar 450 miljard euro aan giften en 300 miljard aan leningen. Oostenrijk, Zweden en Denemarken zagen ook hun jaarlijkse korting op de bijdrage aan de EU-begroting opgehoogd.

Rutte en co eisten zondagochtend verdergaande toegevingen: een knip in het totale herstelplan en minder gratis geld. Door de stugge Nederlandse houding was Michel verplicht tot bilateraal overleg met groepjes Europese leiders. Pas zondagavond was er dan een gezamenlijk diner, maar nog geen compromistekst.

Even daarvoor legden de zuinige landen hun ultimatum op tafel: zij willen tot maximaal 350 miljard euro aan giften gaan en eisen bovendien nog een bijkomende ophoging van hun jaarlijkse korting. Die knip ligt niet alleen voor Conte en de zuidelijken, maar ook voor Merkel en Macron moeilijk: het oorsprokelijke Frans-Duitse voorstel bestond uit 500 miljard euro aan subsidies. De korting van die landen moet door de overige landen, ook door België dus, betaald worden.

Conte waarschuwde Rutte al dat hij 'misschien in eigen land enkele dagen een held zal zijn' maar dat die status van korte duur zal zijn als hij effectief een Europees antwoord op de coronarecessie blokkeert. De Italiaanse premier vreest dat het herstel in dat geval dubbel of driemaal zoveel zal kosten.

Met dit spagaat gingen de Europese leiders de avond in. Michel gaf er een lange uiteenzetting over hoeveel toegevingen de zuinige landen al kregen en deed zelf een tegenbod: 400 miljard aan subsidies en 350 miljard aan leningen. Aan de omvang van 750 miljard euro wijzigt Michel dus niets.