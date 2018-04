ECB onderzoekt ongepast gedrag bij personeel

Eén werknemer op de zeven van de Europese Centrale Bank (ECB) is het voorbije jaar geconfronteerd met ongepaste woorden of gedrag.

De ECB heeft voor de tweede keer haar personeel ondervraagd over welzijn op het werk. Een van de nieuwe vragen was of medewerkers het voorbije jaar persoonlijk ongepaste woorden of gedrag door een collega hebben ervaren. 14 procent van de personeelsleden antwoordde positief op die vraag.

'De ECB besliste die vraag toe te voegen om beter elk mogelijk probleem van het personeel te begrijpen', zegt de centrale bank in een persbericht. Het departement personeelsbeleid zal de antwoorden op die vraag verder onderzoeken en actie ondernemen. Een woordvoerster van de ECB kon niet meer uitleg kon geven over de ECB bedoelt met ongepaste woorden of gedrag.

'Het is erg belangrijk dat alle werknemers voelen dat ze werken in een omgeving waarin ze kunnen uitblinken', zegt Michael Diemer van de ECB in het persbericht. 'We hebben vooruitgang geboekt sinds de peiling van 2015. Maar we hebben ook beslist onze inspanningen te versnellen om alle bezorgdheden van het personeel aan te pakken.'

De ECB zegt dat belangrijke vooruitgang is geboekt inzake werkbelasting, arbeidsduur en flexibiliteit. Meer dan driekwart van het personeel zegt dat er voldoende flexibiliteit is om ook persoonlijke en familiale noden te vervullen.

Voorts zegt 59 procent dat het aantal werkuren redelijk is, 10 procentpunten meer dan in 2015. Dat wil niet zeggen dat 41 procent de werkuren onredelijk vindt, beklemtoont een woordvoerster. Op die en sommige andere vragen waren drie antwoorden mogelijk: positief, neutraal of negatief. Maar de ECB wil het percentage neutrale en negatieve antwoorden niet meedelen.

69 procent van het personeel vindt dat het correct werd behandeld, ongeacht verschillen inzake leeftijd, geslacht, nationaliteit, geloof of sexuele oriëntatie. Dat is 5 procentpunten meer de gemiddelde score bij een groep internationale financiële instellingen.