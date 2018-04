ETA biedt excuses aan

De Baskische afscheidingsbeweging zal zich de komende maanden ontbinden.

Na 60 jaar gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland, waarbij zo'n 4.000 aanslagen ruim 850 doden eisten, erkent de ETA 'het kwaad' dat de groepering heeft aangericht, en biedt ze haar excuses aan. Dat staat vrijdag te lezen in een communiqué dat gepubliceerd is in de Baskische krant Gara.

'We hebben veel onherstelbaar leed en schade veroorzaakt. We willen ons respect betuigen voor de doden, gewonden en slachtoffers van onze acties', aldus de afscheidingsbeweging. Al gaat het volgens de Basken om gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de Spaanse staat ook niet onschuldig is: 'Het leed bestond al voor de geboorte van de ETA en zal blijven bestaan nadat de gewapende strijd is stopgezet.'

Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid) werd opgericht in 1958, uit frustratie om de repressie onder Spaans dictator Francisco Franco. In 2011 kondigde de ETA een staakt-het-vuren af, vorig jaar leverde ze haar wapens in.

Donderdag had de Baskische televisiezender ETB al bericht dat de ETA volgende maand haar totale ontbinding zal aankondigen. Spaanse politici reageerden terstond dat ETA-leden geen toegevingen zullen krijgen, en op zijn minst hun excuses moeten aanbieden.