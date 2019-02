EU-Commissie past voor nieuwe Arco-procedure

Er komt geen nieuwe Europese procedureslag over de Arcoaffaire. De Europese Commissie, die in december een eerste nederlaag in het Arco-dossier leed, gaat - verwonderlijk genoeg - niet opnieuw in beroep.

‘De Europese Commissie heeft beslist geen beroep aan te tekenen tegen het Arco-arrest van het Europees Gerecht van eerste aanleg van december van vorig jaar.’ Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie aan De Tijd. De melding kwam er net voor de deadline voor een eventuele beroepsprocedure bij het EU-Hof van Justitie ten einde liep.

Als onderdeel van de reddingsoperatie van de Belgisch-Franse Dexia Bank gaf de Belgische overheid de individuele coöperanten van de Arco-groep in 2011 een bescherming van maximaal 100.000 euro. Dat is dezelfde bescherming als spaarders genieten dankzij de Europese garantieregeling voor deposito’s. Arco was een grootaandeelhouder van Dexia.

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde in 2016, op vraag van de Europese Commissie, de staatsgarantie voor de 800.000 Arcocoöperanten als strijdig met het Europees recht. De Commissie legde tegelijk een verbod op betalingen op aan de individuele coöperanten in het kader van die garantieregeling.

Maar in het arrest van december kreeg de Europese Commissie voor het eerst zelf het deksel op de neus in het Arco-dossier. Het Gerecht van de Europese Unie verklaarde het verbod op betalingen aan de coöperanten op grond van de garantieregeling nietig. De Europese rechters zijn bovendien bijzonder streng. Ze spreken over een ‘verplichting buiten proportie’ en beschuldigen de Europese Commissie ervan haar bevoegdheden te hebben overschreden.

Een van de argumenten die de Commissie voor het EU-Hof uitspeelde, is het beleidsargument. De Europese bankenregels eisen dat aandeelhouders mee moeten bloeden als hun bank in de problemen komt. De Arco-coöperanten werden door de Commissie dan ook gezien als beleggers. Voor hen zou geen vergoedingssysteem opgezet moeten worden.

Bronnen reageren verwonderd dat de Commissie zich gewonnen geeft. Maar er resten nog andere beroepsmogelijkheden.

Zeker is dat allerminst. Zo speelt Italië met de idee van een staatsgarantie voor de obligatiehouders van enkele kwakkelende banken in Noord-Italië.