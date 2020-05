EU-Commissie wil zelf medische stocks aanleggen

De Europese Commissie hoopt dat tegen de tweede golf van de coronacrisiszelf een strategische voorraad van medisch materiaal aan te mogen leggen.

'Als een huis in brand staat, komen de buren helpen blussen. maar als alle huizen in het dorp branden, is iedereen op zichzelf aangewezen.' Janesz Lenarcic, Europees commissaris voor crisisbestrijding, gaat daarom heel binnenkort een voorstel op tafel leggen om zelf een strategische reserve voor medisch materiaal aan te leggen. 'Deze crisis toonde aan dat lidstaten sommige situaties niet alleen aankunnen. We hebben nood aan een echte Europese aanpak als het gaat om een crisis die alle lidstaten treft.'

De Commissie slaagde al eind maart in de aanleg van een Europese voorraad mondmaskers en ander medisch materiaal. Maar hoewel alle kosten door de Europese begroting worden gedekt, kan de Commissie niet zelf het initiatief nemen voor die aankopen. Lidstaten moeten het initiatief nemen voor gezamenlijke actie en ook een plek aanbieden voor het opslaan van de aankopen.

Neen, we hebben geen verborgen stockeerruimte in de kelders van de Berlaymont voor mondmaskers. Janesz Lenarcic EU-commissaris crisisbestrijding

Lenarcic kreeg al bakken kritiek omdat Europa zo laat en zo weinig vermocht tegen de coronacrisis. In een interview met een aantal Europese media, waaronder De Tijd, bijt hij van zich af. 'We hebben het crisismechanisme geactiveerd in januari en gewaarschuwd voor serieuze gezondheidsrisico's in februari. En we hebben een kader geschapen voor coördinatie. Maar niemand leek toen echt geïnteresseerd. De lidstaten signaleerden dat ze voldoende voorbereid waren.' En 'neen, we hebben geen verborgen stockeerruimte in de kelders van de Berlaymont voor mondmaskers.'

Weinig benijdenswaardig

Lenarcics job is weinig benijdenswaardig. Crisisbestrijding is bij uitstek een aangelegenheid die de lidstaten zelf in handen willen houden, net als het volksgezondheid. Maar hij hoopt dat de crisis de geesten doet rijpen. 'Na de oliecrisis in de jaren zeventig zijn er ook afspraken gekomen om olievoorraden op te bouwen voor negentig dagen. En als ieders huis in brand staat mogen we niet afhankelijk zijn van lidstaten die op vrijwillige basis een beroep op ons doen. Die bereidheid voor een sterkere Europese rol is er nu meer dan voor de crisis.'