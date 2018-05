EU: 'Crisis in Italië kan eurozone besmetten'

De financiële stabiliteit van Italië kan in het gedrang komen door het terugschroeven van recente hervormingen en de stijging van de rente. 'En gezien zijn systemisch belang kan Italië de hele eurozone meesleuren in een crisis', waarschuwt de Europese Commissie.

De Commissie publiceerde woensdag haar rapporten over de begroting en economie van de verschillende lidstaten. Met meer dan gewone belangstelling keken politici, beleggers en analisten uit naar het oordeel van Brussel over Italië.

Verstandshuwelijk

Fiscale cadeautjes

Daarnaast beloven de populisten in het regeerakkoord het geld te laten rollen. 'We gaan de staatsschuld afbouwen. Niet via nieuwe belastingen of besparingen, maar door de economische groei aan te jagen', luidt het.